Zomerstorm Poly fataal voor vele jonge lepelaars in Waddengebied op Texel

Het was voor Eckard Boot van Natuurmonumenten ook een bittere pil dat hij de dode dieren in het natuurgebied aan de Waddendijk levenloos aantrof. Het is niet de eerste keer dat de vogels door het natuurgeweld om het leven komen. Een aantal jaren geleden werden de nesten overspoeld door het hoge water en verdronken de kuikens.

"Alleen de harde wind in combinatie met slagregens was fataal voor de jonge kuikens"

Boot nam na de storm poolshoogte op De Schorren om de schade op te nemen. De storm in combinatie met springtij stuwde het water tot een hoog peil. "Het water stond daardoor een stuk hoger dan anders", zegt Boot. "Normaal gebeurt dit in de herfst. Maar nu was het niet handig als er vogels buitendijks broeden." De lepelaars broeden op de hoge randen aan de buitenkant van het natuurgebied. De laag gelegen nesten, zoals die van jonge meeuwen, vielen ten prooi aan het opkomende water. "De nesten van de lepelaars bleven net aan droog", zegt Boot. "Alleen de harde wind in combinatie met slagregens waren fataal voor de jonge kuikens."

Niet alle lepelaars waren ten prooi gevallen aan de zomerstorm. Want de jongen uit de eerste nesten van de lepelaars zijn inmiddels groot en vliegen al. "De broedtijd duurt lang op De Schorren", zegt Boot. "De eerste jongen hebben al een mooi verendek en kunnen al vliegen. Maar er zijn ook lepelaars die nu nog op eieren broeden. Daar is ook nog niets mee aan de hand."

"Het is best sneu dat één zo'n storm zoveel gevolgen heeft voor de vogels"

Natuurmonumenten controleert nauwelijks de nesten. "Alleen na een storm gaan we altijd even kijken. Vorig jaar hadden we een rustige broedtijd. Alleen nu was er één storm met hoog tij waarbij het water ook in de Waddenzee werd opgestuwd. Een dag erna was alles weer rustig. Het is best sneu dat één zo'n storm zoveel gevolgen heeft voor de vogels."

Boot betwijfelt of de lepelaars alsnog nieuwe eieren gaan leggen. "Het is nu best laat in het seizoen. De tijd is kort, want in de herfst vertrekken de vogels weer naar het zuiden. Ik verwacht niet dat ze nu nog opnieuw gaan nestelen."

De ouders blijven volgens Boot niet lang 'treuren'. "Ze staan nog even bij het nest en dan verlaten ze de plek. Dat is best wel hard. De volwassen lepelaars zoeken elkaar op en wachten op anderen uit het Waddengebied. Er komen ook groepen uit de westelijke Waddenzee. De aantallen in De Schorren worden steeds meer en op een gegeven moment vertrekken ze."

De dode jonge lepelaars worden overgeleverd aan de natuur. "We ruimen ze niet op. Dat is weer voedsel voor andere dieren."