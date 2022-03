Aantal lepelaars neemt vooral op Texel toe

Het gaat goed met de lepelaar en de bonte specht in onze provincie. Dat blijkt uit het rapport Biodiversiteit in Noord-Holland 2021 van de provincie Noord-Holland. Op Texel kan de vogelaar met regelmaat de lepelaar spotten. Daar nemen de aantallen vooral toe. Huismussen en steenuilen zijn echter zeldzaam in Noord-Holland.

Voor het opstellen van het rapport is onderzoek gedaan naar de balans en de variatie in planten en dieren. Met 86 diersoorten gaat het goed, 84 soorten nemen af en bij 68 soorten blijven de aantallen stabiel.

De huismus neemt in aantal af. Onder meer omdat de vogelsoort moeite heeft met het vinden van een broedplek. Roofvogels eten daarnaast de bekendste mussensoorten op. De lepelaar kent echter geen vijanden en vindt dan ook in groten getale een plekje in de provincie.

Aantrekkelijke vestigingsplek

Texel is voor de lepelaar de meest ideale vestigingsplek, vooral Waalenburg is populair. Waalenburg ligt in het midden van Texel. De polder is ontstaan in 1654 door aanleg van de Ruigendijk en kent veel aangelegde waternatuur.

Gedeputeerde Esther Rommel geeft aan blij te zijn dat het goed gaat met een grote groep dieren, maar maakt zich zorgen over de aantallen die afnemen. Volgens haar is het versterken en herstellen van de natuur van groot belang.

Versterken biodiversiteit

Middels een speciaal masterplan biodiversiteit probeert de provincie dit te herstellen. Het plan bevat allerlei projecten en programma's om de biodiversiteit te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van speciale natuurgebieden, het betrekken van boeren bij het vergroenen van erf en gronden, en het aanleggen van tunnels en doorgangen voor dieren.