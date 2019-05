Lepelaars nestelen voor het eerst in De Slufter op Texel

TEXEL - Voor het eerst nestelen ook lepelaars in De Slufter op Texel. Volgens de laatste telling van Staatsbosbeheer gaat het om zestien broedparen. De exacte locatie van de dieren wordt niet bekend gemaakt om de rust van de vogels te waarborgen. "Maar ik zou heel graag even willen kijken", zegt boswachter Anna Sprenkeling.

"Het is heel bijzonder dat de lepelaars nu ook in De Slufter broeden." De lepelaars zijn al jaren vaste gasten in de natuurgebieden op Texel zoals De Geul, De Muy en De Schorren (Natuurmonumenten), meldt nieuwspartner Texelse Courant.

Vertrouwd

De boswachter legt uit hoe het zit met deze op Texel inmiddels vertrouwde vogel. "De Muykolonie was lange tijd samen met die van het Naardermeer en het Zwanenwater de enige plek in Nederland waar deze prachtige vogels voorkwamen." Lees ook: Nooit kwamen lepelaars zo vroeg terug naar Haarlem In de jaren '80 kwamen op het dieptepunt in het hele land maar zo'n 100 paar voor. De lepelaar heeft zich nu enorm uitgebreid tot 2.500 paren. De vogel broedt op veel plekken en vooral in het Waddengebied. Begin februari zijn de lepelaars vanuit de overwinteringsgebieden in West-Afrika vertrokken naar hun broedgebieden. Na een reis van ongeveer twee maanden kwamen ze aan op Texel.

De lepelaars hebben dit jaar een nieuwe vestigingslocatie: De Slufter. "Mogelijk dat ze uit De Muy vandaan komen, want daar lijken er minder dan vorig jaar te zijn. Na de eerste telling zijn er zestien broedparen in De Slufter, 27 broedparen in De Muy en 378 in De Geul. Op De Schorren - in gebied van Natuurmonumenten - zitten nog eens honderd broedparen. Er komen nog steeds vogels terug dus deze aantallen kunnen bij de volgende tellingen weer anders zijn", laat de boswachter weten.