Zeldzame 'albino' lepelaar gezien op Texel: geen witte maar oranje veren

TEXEL - Een vogelspotter heeft vanochtend een zeer bijzondere lepelaar gezien in het Texelse natuurgebied Waalenburg. De 'albino' variant van de gewone vogel heeft oranje en roze veren in plaats van witte. Ook heeft hij rode ogen, en geen bruine. Bioloog Arthur Oosterbaan is opgetogen over de vondst: "Het is echt heel zeldzaam."

Zo'n oranje lepelaar wordt gemiddeld twee keer per jaar gespot in Nederland. Zo ook in 2008, toevalligerwijs tegelijkertijd met het EK voetbal, waardoor de vogel al snel een 'overenthousiaste voetbalsupporter' werd genoemd.

Toen leek de feloranje kleur iets te maken te hebben met het badderen in sterk ijzerhoudend water. Dat lijkt nu niet het geval te zijn. De afwijkende kleur kan ook komen door het niet goed afbreken van de roze kleurstof uit garnalen, waardoor de vacht roze wordt. Datzelfde gebeurt bij flamingo's.

Maar ook dát is hier niet de reden. "Vooral de rode ogen van lepelaar zijn raar", vindt bioloog Arthur Oosterbaan. "Er is iets anders aan de hand."

Oosterbaan heeft een collega-vogeldeskundige om raad gevraagd en hij denkt dat er bij het dier sprake is van een genetische kleurafwijking en het dier zo is geboren. "Het bruine oog zou namelijk niet rood kunnen worden van het eten van garnalen", vertelt Oosterbaan. Een dergelijke 'albino' lepelaar is volgens de vogelaar zeldzaam: "Je ziet af en toe een witte scholekster, of een kraai met witte vleugels, maar dit komt echt heel weinig voor."