Kaeskoppenstad biedt kijkje in keuken in de hoop legertje vrijwilligers te trekken

In de loods aan de Zijperstraat zijn de bouwwerken van Kaeskoppenstad te zien en kunnen mensen kennismaken met de vrijwilligers.

Zestiende eeuw

Tijdens het tweedaagse evenement in juni wordt de binnenstad van Alkmaar omgetoverd tot het Alkmaar van de zestiende eeuw, vlak na Alkmaar Ontzet. Bezoekers kunnen zich vergapen aan het dagelijkse leven van de Alkmaarders van toen. Zo zijn er touwslagers en tonnenrollers aan het werk, maar wordt ook de was gedaan in de buitenlucht met water uit de gracht.

In de aanloop naar het historische evenement op 1 en 2 juni heeft de organisatie veel verschillende vrijwilligers nodig, bijvoorbeeld voor de catering of het verzorgen van de kleding.

Workshop grime

"Er lopen dat weekend zevenhonderd figuranten rond. Zij dragen allemaal op maat gemaakte kleding", vertelt Wendy Broomans namens de organisatie in het wekelijkse programma NH Helpt. "Ook bij de grime kunnen we extra handen gebruiken. Daar hebben we workshops voor, dus als je dat altijd had willen doen, kun je het leren."