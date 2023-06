Bonte stoet en stadsreuzen betoveren Alkmaar tijdens Kaeskoppenstad

Wie niet beter weet, zou denken dat hij dit weekend in een tijdmachine is gestapt in Alkmaar. De binnenstad was het hele weekend teruggebracht naar het Alkmaar van de zestiende eeuw voor Kaeskoppenstd. Met honderden acteurs die de stad mee terug namen naar de tijd vlak voor Alkmaar Ontzet, was het een ware reis naar het verleden.