Hoe een goedbeluisterde podcast Alkmaarse jongeren een stem geeft

In de huiskamer (jongerencentrum, red.) van Straatgeluid in de Alkmaarse wijk De Mare spreken we met de initiatiefnemer van de podcast Jerrol Lashley en twee tieners die de podcasts graag luisteren. Er staan nu twee afleveringen online op het eigen youtube-kanaal.

Jerrol, coördinator van de jongerenwerkers van Straatgeluid, is trots op wat ze bereiken met de opnames. "De eerste is al 3.000 keer geluisterd en deel twee gaat richting de 2.000. We geven jongeren in Alkmaar hiermee een stem. Dat was hoog tijd."

Volgens Jerrol wordt er maar al te vaak óver de jongeren gesproken en niet met. "We bieden ze een platform om te praten over sociale kwesties die hen aangaan. Alles wat impact heeft en belangrijk is in hun leefwereld, is bespreekbaar." De podcast geeft dus een inkijkje aan iedereen die wil weten wat er speelt onder de jeugd.

Maar ook de jonge luisteraars vinden de gesprekken boeiend. "Heel interessant en leerzaam. Er komen ook politieagenten in voor. Het zijn echt sterke gesprekken en dat is mooi om te zien", vertellen de Bojan Rebic en Djerzinyo Martina. De twee 15-jarigen komen nu zo'n twee jaar naar de huiskamer. "Het voelt als een tweede thuis. Ook mijn vrienden zie ik hier", vertelt Bojan.