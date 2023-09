Heerhugowaardse Hunted: spel moet kloof tussen politie en jongeren dichten

In Heerhugowaard probeert de politie door middel van het achtervolgingsspel Hunted contact te krijgen met jongeren uit de buurt. Het spelletje moet de drempel tussen de politie en de jeugd verlagen. In een bloedheet wijkcentrum lijkt dat ook echt te lukken.

Vooraf was het nog wel even de vraag welke jongeren zich voor het spel zouden inschrijven. Maar eenmaal in wijkcentrum de Zon ziet jeugdagent Sven Entes veel bekende koppies. Ook de jongeren die al vaker met de politie in aanraking zijn geweest druppelen langzaam binnen.

"Ons doel is vandaag niet om zoveel mogelijk jongeren te vangen", zegt wijkagent en initiatiefnemer Anne Kees Meines. "We willen de drempel tussen de soms moeilijk bereikbare jeugd en de politie verlagen. Dit spel kan het ijs breken. Als we hen morgen weer op het plein voor de Vomar zien, zal het makkelijker zijn om een praatje te maken.”

“Eindelijk een keer legaal wegrennen voor de politie”, grapt Delano (16) in wijkcentrum De Zon in Heerhugowaard. Normaal gesproken heeft hij vooral 'een hoop gezeik' met agenten. Maar vandaag ligt het anders. Hij, en nog eens 100 andere jongeren, moeten een uur uit handen blijven van veertien agenten en boa's. Makkelijk zal het niet gaan; de agenten hebben fietsen, auto's, motoren en zelfs de helikopter van de landelijke eenheid tot hun beschikking.

Aanvankelijk zou ervaringsdeskundige Reyes Rodriguez vertellen over zijn verleden als drugsverslaafde crimineel en zijn ontsnapping aan die wereld. Maar vanwege ziekte is dat deel van de avond opgeschort.

Entes is een populaire agent: hij legt makkelijk contact, zegt iedereen gedag en krijgt respect van de jongeren. De afgelopen tijd zag hij Heerhugowaard verharden. Waar hij vroeger vooral 16-jarigen zag, geeft hij nu al voorlichting op de basisschool. En de afstand tussen de politie en de jeugd wordt niet kleiner, merkt hij. “Jongeren lossen veel dingen zelf op waarbij de politie eigenlijk zou kunnen helpen. Maar ze vinden het lastig om ons te vragen.” Een spel is in dat geval een makkelijke manier om contact te maken, en de kinderen daarnaast ook voor te lichten, denkt Entes.

Over het spel Hunted is de De Jonge wel enthousiast. "Als het doel is om de jeugd beter te leren kennen, dan is dit een goede methode, Het is heel goed dat de politie zichtbaar is en laat zien dat ze niet alleen maar boos zijn."

En dat lijkt te werken. Soufyan (12) heeft een slechte ervaring met de politie, maar merkt vandaag dat de agenten hun best doen om een band op te bouwen. "Ik zie ze na vandaag wel op een andere manier."

Te duur

Het is dan ook geen weggegooid geld, zegt Teamchef Bob Struwe. "We kijken natuurlijk altijd of het mogelijk is, ook met de rest van de dienst. Maar deze dag is voor ons echt een goede investering in de relatie met de jongeren."

Daarnaast hoopt Struwe dat hij wat jongeren warm kan maken voor het blauwe uniform. Maar of dat lukt? Jaimy (12) en Merlijn (12) peinzen er niet over. "Dan vindt echt niemand je meer aardig."