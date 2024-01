GGD Alkmaar roept jongeren op verantwoordelijkheid te nemen voor seksuele gezondheid

Jongeren krijgen steeds vaker te maken met desinformatie over voorbehoedsmiddelen. Met name via sociale media delen niet-medisch onderlegde influencers hun ervaringen, waardoor jongeren vaker onveilige seks hebben. Daniel Vis van de GGD Hollands Noorden roept jongeren nu op verantwoordelijkheid te nemen voor hun seksuele gezondheid.

Verschillende opties anticonceptiepil - Foto: NH Media

Op Tiktok en Instagram wordt volgens Vis vaak eenzijdige informatie gedeeld: "Bijvoorbeeld over de terugtrek-techniek, het bekende 'voor het zingen de kerk uit' of via natuurlijke conceptie in de vorm van je temperatuur te meten en aan de hand daarvan je cyclus bij te houden". Toename soa's Deze week werd uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland duidelijk dat het aantal jongeren onder de 25 jaar oud dat voorbehoedsmiddelen gebruikt, afneemt. Dat beeld herkennen medewerkers van de GGD in Alkmaar: "We kunnen ons voor het grootste deel wel herkennen in de resultaten. Naar ons idee zijn de soa's wel toegenomen, bijvoorbeeld gonorroe", vertelt Annelien van de Geer, verpleegkundige seksuele gezondheid.

Volgens van de Geer zijn de video's over de anticonceptiepil van influencers niet per definitie verkeerd: "Het is belangrijk dat jongeren kritisch blijven op wat ze in hun lichaam stoppen. Ik denk alleen wel dat hormonen op dit moment te negatief afgebeeld worden op sociale media. Hormonen kunnen ook goede dingen voor je doen." Herkenning "Als je ziet wat online staat, snap ik dat mensen daar beïnvloed door raken" vertelt een jonge vrouw uit Alkmaar. "Ik zie in mijn omgeving dat steeds meer meiden stoppen met de pil, omdat ze bang zijn dat hun interesse in partners veranderen en omdat het slecht voor je is."

De reden dat deze video's zo populair zijn, is volgens van de Geer omdat jongeren zich in deze influencer herkennen. Door de video's te kijken hoeven jongeren niet het gesprek aan te gaan over anticonceptie bij de dokter, ouders of iemand anders. "Meestal zijn deze influencers niet medisch onderlegt. Wat voor de één werkt, werkt niet voor de ander." Bijwerkingen gebagatelliseerd Toch vertelt Vis ook dat de bijwerkingen van anticonceptiemiddelen lang zijn gebagatelliseerd door artsen. "Veel meiden ervaren bijwerkingen van de pil of een hormoonspiraal, dit heeft vaak met meerdere factoren te maken zoals bijvoorbeeld thuissituatie, relaties of puberteit." De GGD in Alkmaar probeert de drempel om langs te komen voor jongeren zo laag mogelijk te houden om soa-tests en deskundig consult gratis en anoniem aan te bieden.