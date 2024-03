KLM lanceert nieuwe slogan: "Fly Responsibly is niet meer van deze tijd"

"Laat me raden...", zegt een omwonende van de luchthaven op het sociale medium X. "Fly - whatever it takes?" Het zijn enkele tegenstanders van de groei van Schiphol die op X de spot drijven met het nieuws over KLM's nieuwe slogan. "You can sleep when you're dead", suggereert een klimaatactivist. Hij weet er nog wel een: "Let's make some noise!"



Directeur Marjan Rintel van KLM maakte vorige week tijdens een discussiemiddag bij de Universiteit van Amsterdam bekend dat de nieuwe leus 'over twee tot drie maanden' zal verschijnen, maar wilde deze nog niet verklappen. Ze werd tijdens het interview met de studenten kritisch bevraagd over KLM's duurzaamheidscampagne.



"De Fly-Responsibly campagne had veel context nodig", legde Marjan Rintel uit aan de studenten. In de campagne zei de luchtvaartmaatschappij onderweg te zijn naar een duurzamere toekomst. "Mensen lezen de context niet, die kijken alleen naar de slogan en zeggen: verantwoordelijk vliegen bestaat niet, dus waarom gebruik je die woorden?"