Reclame voor fossiele producten niet meer te zien in metro's

In de Amsterdamse metro's zal het niet meer te zien zijn: reclame voor een goedkope vlucht naar Albufeira of een benzine-auto. De gemeente heeft zichzelf tot doel gesteld de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen. "Reclame in de stad moet een afspiegeling zijn van die ambitie."

De gemeente heeft in 2017 al een verbod ingesteld voor jeugdreclame voor ongezond eten in de metro's. Nu komt daar dus het verbod op fossiele reclame bij. "We willen een stad zijn waar zuinig met energie wordt omgesprongen, waar energie alleen duurzaam wordt opgewekt en waar grondstoffen en materialen oneindig worden hergebruikt."

De nieuwe maatregel geldt alleen voor de metrostations in de stad. Het gaat om zo'n 40 metrostations. Het verbod geldt 'voor fossiele olieproducten ten behoeve van de aandrijving van motoren en machines. Ook reclame voor voertuigen die worden aangedreven door fossiele brandstoffen worden geweerd.'

In lijn met ambitie

De maatregel zou in lijn zijn met de ambitie van de gemeente om in 2030 55 procent minder uitstoot te hebben dan in 1990. Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck: "De motie van de raadsleden Groen, Bakker en Kiliç was voor het college een aansporing om met reclame-exploitanten afspraken te maken over het terugdringen van reclame voor fossiele producten in de publieke ruimte. Met de ondertekening van dit convenant zet Amsterdam daarmee een eerste mooie stap."

Het weren van de reclame doet de gemeente in samenwerking met reclame exploitant CS Digital Media. De gemeente wil ook met andere reclame-exploitanten in de stad in gesprek om reclame voor fossiele producten te weren.