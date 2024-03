KLM-directeur vreest met krimp Schiphol voor verlies transferpassagiers, met alle gevolgen van dien

KLM heeft die transferpassagiers nodig om de vliegtuigen te kunnen vullen. Met alleen Nederlandse passagiers zou het niet mogelijk zijn om zoveel bestemmingen te bereiken. Rintel legt de studenten uit hoe het verdienmodel van KLM nu precies werkt: "Stel: we vliegen met 100 passagiers naar New York. Dan komen 90 passagiers uit Zweden of Engeland, van allerlei plekken. En dat is de reden waarom wij naar New York kúnnen vliegen."



Op deze manier heeft KLM nu op Schiphol een zogenoemde hub-functie gecreëerd, een plek waar alle reizigers uit Europa worden verzameld om vervolgens verder te reizen naar plekken over de hele wereld. Om die reden is het ook voor Nederlanders mogelijk om naar zoveel verschillende bestemmingen te reizen vanaf Schiphol, zegt Rintel.



Momenteel staat dit verdienmodel van KLM flink ter discussie, omdat het Nederland zelf weinig zou opleveren. Waarom zou ons kleine landje die hub-functie moeten hebben, vinden omwonenden van de luchthaven die overlast ervaren van Schiphol.

Op de vraag van NH of er al een nieuw verdienmodel klaar ligt, antwoordt Rintel dat ze niet van plan is om het verdienmodel te veranderen. "Laten we niet vergeten dat we als dit landje zo'n unieke KLM hebben kunnen ontwikkelen vanuit dit businessmodel, daar zijn we hartstikke trots op".



Ze doelt daarmee op de 160 bestemmingen die vanaf Schiphol bereikt kunnen worden dankzij haar luchtvaartmaatschappij. "We zijn daarmee interessant voor bedrijven buiten Nederland die in Nederland willen investeren. Er werken 30.000 mensen bij ons en daar mogen we best een beetje trots op zijn."

Mocht Schiphol in de toekomst toch gaan krimpen, dan betekent het dat er gesneden gaat worden in de netwerkfunctie van KLM, vertelt de CEO. "Dan moeten we natuurlijk heel goed kijken: naar welke bestemmingen willen we dan nog wel en niet vliegen?"