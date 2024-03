Nog geen zicht op tweede plek voor 'skaeve huse' na succes van Hilversums daklozenwijkje

Het woonwijkje in Hilversum bestaat al zeven jaar en is een succes. Er worden daklozen opgevangen met verslavings- en psychische problemen, die voor hun onderdak in het wijkje met containerwoningen notoire overlastgevers waren in 'normale' woonwijken.

Het project gaat uit van het zorgprincipe 'Housing First'. Begeleiding en opbouw van het leven van de cliënt begint pas als de persoon een dak boven het hoofd heeft. Het idee voor het woonwijkje is overgewaaid uit Denemarken, waar 'skaeve huse' al langer een begrip zijn.

Nog geen plek

Sinds het wijkje er is, is het aantal klachten over overlast flink gedaald. Mede daarom ligt er al anderhalf jaar een plan voor 'een tweede Keerpunt'.

Dat staat elke drie maanden hoog op de agenda bij alle gemeenten, maar tot op heden is het nog steeds niet gelukt om een geschikte locatie te vinden, zo laat een woordvoerder van de regio weten.