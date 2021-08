Hilversums wijkje voor overlastgevende daklozen blijft nog zeker vijf jaar

De Hilversumse containerwoningen op de hoek van de Loosdrechtseweg en de Diependaalselaan, waar overlastgevende daklozen wonen, mogen nog zeker vijf jaar blijven. Dat heeft de gemeente Hilversum besloten, omdat het erg tevreden is nu de overlast flink is afgenomen. Toch blijft de plek voor de daklozen tijdelijk: hoe het over vijf jaar verder moet, is nog onduidelijk.