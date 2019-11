Bekend Hilversums daklozenstel heeft eindelijk een dak boven het hoofd

HILVERSUM - Het Hilversumse daklozenstel dat altijd te vinden was op de brug richting het Mediapark, heeft die plek verruilt voor een caravan. Langere tijd werkten de gemeente met organisaties samen in de hoop het koppel van straat te helpen. ''Na al die jaren is het gelukt om ook deze mensen onderdak te bieden'', aldus Harro Koeleman, manager bij daklozenorganisatie Kwintus.

Je kon ze bijna niet missen als je de brug over het spoor richting het Mediapark overging. Het koppel is in de Mediastad bij veel mensen bekend. Zeker omdat ze zelfs in de vrieskou op hun vaste stekje bleven. Met dikke dekens uit hun winkelwagen wisten ze zich jaar op jaar te weren tegen de kou. Deze winter zal de kachel in hun caravan die klus klaren.

NH Nieuws

Quote ''Ik ben vooral blij voor hen, dat ze nu iets hebben waar ze kunnen wonen'' Harro Koeleman