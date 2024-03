Laren werkt aan eigen Matthäus Passionstraditie: "Hopen dat de geest van de meester op ons neerdaalt"

Er wordt woensdagavond al flink gerepeteerd. Aanstaande Palmzondag schalt de Matthäus Passion weer uit de Sint Jansbasiliek van Laren. Onder leiding van dirigent Ed Spanjaard wordt het verhaal van de lijdensweg van Jezus Christus opgevoerd door nationale en internationale muzikanten.

De repetities zijn intens, want sommige musici spelen voor het eerst onder leiding van Spanjaard. "De kunst is om die groep van flexibele mensen tot een soort eenheid te krijgen. Dat het klankideaal wat ik zie in de noten van Bach zo goed mogelijk tot uiting komt. Het is een flinke, maar ook dankbare klus", vertelt Spanjaard enthousiast. "En dan hoop je dat tijdens het spelen de geest van het meester op ons zal neerdalen."

Eigen traditie

De Matthäus Passion in de Grote Kerk van Naarden staat al enkele jaren op de lijst van immaterieel erfgoed en namen zoals premier Mark Rutte zitten regelmatig in het publiek. Maar op een steenworp afstand in Laren bouwen ze gestaag aan hun eigen Passionstraditie.

"In 2007 heeft bestuurslid Leo Janssen de Passion hier naartoe gebracht. Dus we zijn al een aantal jaren bezig", vertelt Mariëtte Nieuwboer van stichting Laren Klassiek, die de Passion in de basiliek organiseert. "We zijn er trots op."

Op de vraag of er ooit een premier in de bankjes voor de Larense Matthäus zal zitten is Nieuwboer duidelijk: "Nee, ik denk niet dat wij zo zijn. Bij ons heb je ook kans om kaarten de boeken voor plaatsen lekker vooraan en bij de Matthäus in Naarden zijn die plaatsen vaak gereserveerd."