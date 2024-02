Ankeveens koor organiseert en repeteert voor eigen Passion

Muziek schalt uit de Martinuskerk in Ankeveen. Daar bereidt het koor All Directions! zich voor op een bijzondere opvoering. Zij organiseren tijdens Pasen namelijk hun eigen Passion in Ankeveen en Nederhorst den Berg, compleet met choreografie en een lichtgevend kruis.

Waar de landelijke versie van de Passion dit jaar in Zeist plaatsvindt, zet het lokale koor hun eigen productie van het lijdensverhaal van Jezus Christus op poten. Een flinke productie, waar maanden aan voorbereiding in zit. Het is een typisch voorbeeld van het verenigingsleven in de hechte dorpsgemeenschappen.

Lichtgevend kruis

Tijdens de opvoering worden Nederlands- en Engelstalige nummers gezongen, komt er een choreograaf kijken en wordt er een lichtgevend kruis door het dorp richting de kerk gedragen.

Bij de Passion hoort ook iemand die alles aan elkaar praat. In de Sint Martinus is Jules Dresmé, de pastoor van de Hilversumse Vituskerk, de verteller. In de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk is de verteller dominee Evert-Jan van Katwijk.

Uitverkocht

De voorstellingen zijn op 15 en 16 maart in de Martinuskerk in Ankeveen en op 22 en 23 maart in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Nederhorst den Berg te zien. Kaartjes bestellen kan niet meer. Alle avonden zijn inmiddels stijf uitverkocht.