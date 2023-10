Ankeveens koor organiseert eigen Passion, compleet met choreograaf en lichtgevend kruis

Waar de landelijke versie van de Passion volgend jaar in Zeist plaats zal vinden, vindt er in Ankeveen en Nederhorst den Berg een kleinere, maar zeker geen mindere versie plaats. Het Ankeveense koor All Directions! organiseert het evenement met alles erop en eraan: een lichtgevend kruis dat door het dorp wordt gedragen, een pastoor en dominee die het verhaal aan elkaar praten en een lange lijst nummers met bijpassende choreografie.

Dat de inwoners van de dorpen wel te porren zijn voor een eigen Passion wist het koor al. In 2018 heeft All Directions! namelijk al een opvoering gedaan. "De drie avonden in Ankeveen waren toen in no time uitverkocht", vertelt bestuurslid en medeorganisator Wilma Biel. Aankomende Pasen in de maand maart wordt de Passion zowel in de Ankeveense Sint Martinuskerk en de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk in Nederhorst den Berg gehouden.

Flinke productie

Het lijdensverhaal van Jezus Christus wordt door het koor gebracht zoals bij een moderne Passion hoort. Zo worden er Nederlands- maar ook Engelstalige nummers gezongen, komt er een choreograaf bij kijken en wordt er een lichtgevend kruis door het dorp richting de kerk gedragen. "We zijn in januari al begonnen met repeteren", vertelt Wilma.

Bij de Passion hoort ook iemand die alles aan elkaar praat. In de Sint Martinus is Jules Dresmé, de pastoor van de Hilversumse Vituskerk, de verteller. In de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk is de verteller dominee Evert Jan van Katwijk.

15 en 16 maart zijn de Passions in Ankeveen en 22 en 23 maart in Nederhorst de Berg. De kaartverkoop is al gestart en gaar volgens Wilma hard. Van de duizend kaartjes die zijn te krijgen is de helft al verkocht."