Ankeveen wil betere communicatie van de gemeente Wijdemeren over de gemeentelijke fusie: 'Neem ons mee in het proces'

Ankeveen was als laatste aan de beurt gisteravond. In theater De Dillewijn sloot de gemeente een vierdaagse rondgang door de dorpen af. Vier avonden lang sprak de gemeenteraad met inwoners over de fusie van de gemeente Wijdemeren met een andere(n) gemeente in de buurt. De burgemeester legde uit wat er de komende tijd gaat gebeuren en hoe de procedure verloopt om tot een fusie te komen. En de bewoners konden vragen stellen en hun eigen ideeën en voorwaardes meegeven.