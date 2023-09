Kortenhoevers vrezen gemeentefusie: "Wat blijft er nog van ons over?"

De aankomende fusie van de gemeente Wijdemeren valt ook Kortenhoevers zwaar. Dat werd gisteren flink duidelijk tijdens een bewonersavond over de plannen. Kortenhoef was 's avonds het derde dorp dat werd bezocht om met bewoners te praten over de fusie, maar ook hier staat niemand echt te springen. Ze zijn bang onder te sneeuwen in een nieuwe gemeente en vinden het proces te snel gaan.

Foto: Kortenhoevers laten zich informeren door gemeente - Erik Bootsman

Het valt op tijdens de informatieavond in Kortenhoef dat de zorgen van de inwoners overeenkomen met die van de inwoners van de eerder bezochte dorpen. "Wat blijft er over van onze dorpsidentiteit en de saamhorigheid?", vraagt de zaal zich af. "Waarom zijn de bewoners niet eerder geïnformeerd?", en: 'Waarom moet alles zo snel afgehandeld worden?" Enige optie De gemeente Wijdemeren staat er bestuurlijk en financieel zo slecht voor dat de gemeenteraad geen andere uitweg meer ziet. Fusie met een andere gemeente(n) om er samen sterker uit te komen lijkt de enige optie. Per één januari 2026 moet de fusie geregeld zijn. Veel inwoners voelen zich overvallen door het besluit van de gemeenteraad om een bestuurlijke fusie met een andere gemeente aan te gaan. Welke dat moet worden is nog niet bekend overigens. "Kunnen ze dit zomaar doen? Dit stond in geen enkel verkiezingsprogramma", zegt een inwoonster van Kortenhoef in de zaal.

"Waarom zo snel? Toen ik verkering had ging ik eerst verloven, dan trouwen en daarna pas samenwonen" Bezoeker van de bewonersbijeenkomst

Burgemeester Crys Larson van Wijdemeren legt uit dat dit komt door ontwikkelingen die rond de verkiezingen niet voorzien waren. Gaandeweg is bij de raad het inzicht ontstaan dat er geen andere uitweg is voor de noodlijdende gemeente. Moet dit zo snel? Ook in Kortenhoef maken de inwoners zich zorgen over de snelheid waarmee het fusieproces in gang is gezet. De streefdatum is nu 1 januari 2026 voor een afgeronde fusie. Ze vrezen dat die snelheid te koste gaat van de zorgvuldigheid. Een man uit de zaal vergeleek het met zijn huwelijk. Dat kwam ook niet zo snel tot stand. "Toen ik verkering had ging ik eerst verloven, dan trouwen en daarna pas samenwonen", zegt hij. Tekst gaat door onder de foto's.

Bewoners geven mening over fusie Wijdemeren Erik Bootsman

Bewoners geven mening over fusie Wijdemeren Erik Bootsman

Bewoners geven mening over fusie Wijdemeren Erik Bootsman

Vanavond gaat het gemeentebestuur weer op pad voor de laatste bewonersbijeenkomst over het opheffen van de gemeente Wijdemeren. Dan is Ankeveen aan de beurt. In theater Dillewijn krijgen de inwoners van Ankeveen informatie en kunnen ze hun mening geven over wat zij belangrijk vinden bij een samensmelting met een andere gemeente. Tweede ronde Na uitleg van de gemeente, bij monde van burgemeester Larson, wordt er een tweede ronde gehouden. Bewoners kunnen dan per thema in groepjes aangeven wat zij belangrijk vinden bij de fusie. Gemeenteraadsleden luisteren hierbij naar de wensen en bezwaren. Alles wordt genoteerd en samengevoegd met de resultaten van een enquête die op de site van de gemeente kan worden ingevuld.