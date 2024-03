'Pitbull' Willem Bakker blij met erkenning door massaclaim om PFAS: "Ik laat nooit los"

De inwoner van Westwoud zegt 'intens gelukkig' te zijn nu de regering wordt gedaagd door Koops. "Het voelt alsof we eindelijk beloond worden voor al die tijd, al die uren die we er in hebben gestoken. En we hopen dat onze stichting nu serieuzer wordt genomen, ook in andere gevallen. Want nu wordt wel duidelijk dat niet alleen wij de aanwezigheid van PFAS een groot probleem vinden."

De bezorgdheid van Bakker gaat verder dan Westwoud alleen. "Op heel veel plekken in West-Friesland is de grond vervuild, op de plek waar vroeger een vuilstort was. Denk bijvoorbeeld aan Andijk, Hem en Enkhuizen. Maar veel 'nieuwe' bewoners hebben daar helemaal geen weet van."