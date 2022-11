Iedere nacht waakt Willem over Westwoud

Willem Bakker is veel meer dan alleen een krantenbezorger. De Westwouder waakt iedere nacht over zijn dorp en is scherp op iedere verdachte beweging. Hij pakte al meerdere inbrekers op heterdaad. "Tot Hoogkarspel werd er ingebroken, Westwoud lieten ze liggen en in Oosterblokker gingen ze weer verder."

Het is kwart voor vijf in de ochtend en nog altijd pikdonker in Westwoud als Willem eindelijk iemand tegenkomt. Een jonge fietser passeert hem op de Dr. Nuijensstraat. "Goedemorgen!", klinkt het opgewekt. De vluchtige ontmoeting zorgt voor herkenning bij Willem. "Deze jongen komt uit Hoogkarspel en werkt waarschijnlijk in Hoorn. Hij heeft om de week ochtenddienst en middagdienst. Ik weet precies wanneer hij vakantie heeft. Want dan zie ik hem niet."

Niets ontgaat Willem in de nachtelijke uren. Tijdens de wat hij noemt 'inbraakuren' houdt hij als nachtwacht een oogje in het zeil. Dat doet hij altijd gekleed in het zwart. "Zij hoeven mij niet te zien en ik hoef de inbrekers niet te zien."

Nuttig

Zijn 'dienst' begint met het uitlaten van de hond - rond een uur of half drie - en eindigt met het bezorgen van alle kranten. Jaren geleden werd Willem afgekeurd, vanwege een agressieve vorm van reuma. "Ik heb er veel plezier en genoegen in. En zo kan ik toch nog van nut te zijn voor de maatschappij."

Zijn drijfveer? Hij kan er niet tegen als inbrekers het voorzien hebben op de spullen van mensen. "Daar word ik onpasselijk van. Het is niet alleen dat ze spullen wegnemen, het is ook een heel naar gevoel als er een vreemde in je huis heeft lopen rotzooien. Dat beseffen de inbrekers niet."

Systeem

Dus 'scant' hij midden in de nacht beide kanten van de weg, terwijl zijn fietstassen uitpuilen met kranten. "Omdat ik het al zo lang doe, zit dat nu eenmaal in mijn systeem. Als er een kat oversteekt, sta ik gelijk aan. Zou dat zijn omdat er iemand loopt, denk ik dan. Iedereen die ik op dit tijdstip tegenkom, zou in principe een verkeerd iemand kunnen zijn."

De inzet van Willem werpt zijn vruchten af. Tijdens de meest recente inbraakgolf in de gemeente Drechterland, was het in het naburige Hoogkarspel meerdere keren raak, terwijl de dieven Westwoud links lieten liggen. "Voor mij het bewijs dat die groepen inbrekers met elkaar communiceren. Ze weten dat hier 's nachts iemand loopt. Een hoofdcommissaris van de politie in Alkmaar vroeg zich al eens af wie toch die krantenman van Westwoud was. Dan waren er meldingen van Enkhuizen tot Hoogkarspel, Westwoud sloegen ze over en in Oosterblokker gingen ze weer verder."

Zie onderstaand kaartje van Politie.nl, met de meest recente inbraakcijfers per dorp. Westwoud bleef gevrijwaard van inbraak.