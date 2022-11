Inbraakgolf Hoogkarspel voorbij, inwoners moeten wel alert blijven

De inbraakgolf in Hoogkarspel lijkt op zijn retour. In de eerste helft van oktober werd er nog 13 keer ingebroken. Maar sinds de herfstvakantie is het rustig gebleven in het dorp, meldt de gemeente Drechterland.

"Met een inwonersbrief, individuele gesprekken en een tekstkar in het dorp hebben we inwoners gevraagd om alert te zijn én te blijven", laat burgemeester Michiel Pijl (CDA) weten. Daarnaast was de politie vaker aanwezig in de buurt Reigersborg omdat daar de meeste inbraken plaatsvonden en is hondenbezitters gevraagd extra alert te zijn tijden het uitlaten. Het is niet voor het eerst dat Hoogkarspel is getroffen door een golf van inbraken. Drie jaar geleden speelde dit ook. Rob werd toen slachtoffer van een woninginbraak. Hij was in Duitsland op vakantie toen het misging. "Toen ik werd gebeld dacht ik in eerste in stantie aan mijn wekker, maar dit bleek helaas niet het geval."

Quote "Ik weet ook bijna zeker dat ze een handlanger in Hoogkarspel hebben" rob - slachtoffer inbraak

Het blijkt een inbraak en de daders laten een spoor een ravage achter. Sieraden van de vrouw van Rob en hun trouwringen worden meegenomen. De inbraak is het gezin niet in de koude kleren gaan zitten. "Ik heb er zelf niet veel last van, maar mijn vrouw en de kinderen daarentegen wel. Je gaat sindsdien toch anders weg van huis. Dan vragen ze: 'Papa, staat het alarm aan?' Zeker met vakanties is dat het geval." Hoger beroep Een van de daders van de inbraak bij Rob is destijds veroordeeld. Een tweede verdachte ontkent, wijst een vriend aan als dader en wordt vrijgesproken. Het hoger beroep in de zaak moet - drie jaar na dato - nog altijd dienen. Rob denkt dat de inbrekers van toen dezelfde zijn als van de laatste inbraakgolf. "Ik weet ook bijna zeker dat ze een handlanger in Hoogkarspel hebben. Iemand bij wie ze de spullen en gereedschap achterlaten om daarna weer verder te gaan. Die mannen die bij ons zijn geweest, hadden tijdens de arrestatie niets meer bij zich." De gemeente vraagt inwoners om alert te blijven. "Uit onderzoek blijkt namelijk dat de kans groot is dat er binnen 30 dagen opnieuw wordt ingebroken in dezelfde buurt. Daarnaast slaan inbrekers vaker hun slag in de donkere herfst- en wintermaanden, ze zijn dan minder zichtbaar."