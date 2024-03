Uitblinker Jordy Clasie gestreeld, maar houdt deur naar Oranje gesloten: "Tuurlijk is dat mooi"

"Tuurlijk is het mooi als mensen positief over mij zijn", zegt Clasie over de complimenten van vele voetbalkenners. In diverse voetbalprogramma's wordt de zeventienvoudig international gelinkt aan een terugkeer in Oranje. "De afgelopen jaren heb ik mijn lichaam goed leren kennen en tuurlijk was het geen leuke beslissing om te stoppen bij Oranje."

Deze zomer is het Nederlands elftal van de partij op het EK in Duitsland. Een periode waarbij Clasie niet in actie hoeft te komen voor AZ. "Ik heb mijn pijlen niet meer gericht op het Nederlands elftal. Dat weet de bondscoach ook." Volgens de 32-jarige Haarlemmer is er recent geen contact geweest met Ronald Koeman.