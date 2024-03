Eerste duinbrand van het jaar in Wijk aan Zee: "Uitzonderlijk vroeg"

De brand ontstond waarschijnlijk rond 14.45 uur. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio woedde de brand achter revalidatiecentrum Heliomare.

"Er stond 20 tot 30 meter in brand, maar omdat we tijdig een melding binnenkregen is het vuur snel geblust", aldus de woordvoerder.

Kinderen gezien

Volgens hem is er 'wel wat afgefikt', maar dat is beperkt gebleven tot gewassen. "Het was een kleine brand gelukkig. Door klimaatverandering is het vaker droger en zien we eerder duinbranden, maar deze was wel uitzonderlijk vroeg."

Er zouden volgens de woordvoerder kinderen zijn gezien die wegliepen van de plek. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en het is momenteel nog onduidelijk of er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak ervan.