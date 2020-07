Hans was een van de eersten bij de Bergense duinbrand: "Ik dacht direct aan 10 jaar geleden"

BERGEN AAN ZEE - Bergenees en Fotograaf Hans Brouwers was gisteravond als een van de eersten ter plaatse bij de brand in het Noord-Hollands duinreservaat. De duinbrand, die is ontstaan door een illegaal kampvuur, gaf Hans direct flashbacks naar de periode tussen 2009 en 2011. Toen woedden er ook grote duinbranden in het gebied. "Je schrikt er weer van."

Veel inwoners van Bergen en Schoorl krijgen al rillingen als ze brandweersirenes horen . Elf jaar geleden naderden duinbranden in het gebied de dorpen namelijk tot op een paar meter afstand. De foto's van de brand die Hans vannacht nog op facebook plaatste riepen dan ook veel emoties op. "Ik las reacties als 'gaat het nou weer beginnen' en 'oh, wat gaat het vuur nu weer doen' op internet."

In de duinen van Bergen aan Zee, ter hoogte van de Verspyckweg, heeft vannacht een flinke brand gewoed. De brand werd vannacht rond 23.00 uur gemeld en door de vele bebossing was blussen een lastige klus. Een gebied van een halve hectare is afgebrand en er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar jongeren in de leeftijd van zestien tot negentien jaar die in verband worden gebracht met het kampvuur.

De stichters van het kampvuur negeerden niet alleen het verbod op open vuur en roken in het duingebied. Na zonsondergang geldt in het natuurgebied namelijk een toegangsverbod en buiten de paden lopen is ook streng verboden. "Het is gewoon irritant dat dit gebeurt", vertelt boswachter Lydia Slijkerman aan NH Nieuws. "We doen er alles aan om het gebied netjes te houden dus dit is heel vervelend."

Droogte

De vele regenbuien van de afgelopen tijd hebben de aanhoudende droogte nog niet op kunnen lossen. "We kampen nog steeds met een groot neerslagtekort. Na zo'n lange periode van droogte is de regen die we gehad hebben nog niet genoeg geweest om de tekorten op te lossen en kan een brand zich makkelijker verspreiden", aldus boswachter Lydia Slijkerman.

Volgens Lydia is de natuur veerkrachtig en valt de schade enigzins mee. Ze voorspelt dat het gebied binnen korte tijd weer opknapt. "Je ziet nu alweer mierenkolonies die de grond overnemen en de grassen gaan weer snel groeien. De natuur herstelt zich gelukkig heel snel."