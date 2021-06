Hardloper Marc doofde duinbrand Schoorl voordat de brandweer er was

De branden in het duingebied van Schoorl en Bergen zijn mogelijk aangestoken. Dat zegt de brandweer. De politie doet nu onderzoek naar de branden, die dinsdagavond en gisteravond uitbraken. In Schoorl was een hardloper er net op tijd bij.

Alkmaarder Marc Los was dinsdagmiddag aan het hardlopen in de Schoorlse duinen toen hij een rookpluim zag. "Ik dacht misschien zijn ze een beetje enthousiast aan het barbecueën, maar ik ben er toen toch maar naartoe gegaan. Ik was verbaasd dat er echt brand was."

Marc komt meteen in actie. Voordat de brandweer arriveert heeft hij het vuur al bijna helemaal uit. "Ik weet niet of het altijd verstandig is om in je eentje een brand te gaan blussen, maar je kunt er wel heel veel aan doen. Wat zand en een stok. Het werkte."