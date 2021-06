Kleine duinbrand snel onder controle

In Bergen heeft vanavond een kleine duinbrand gewoed. De veiligheidsregio laat weten dat een voorbijganger de brand zag en de brandweer belde. De brand was snel onder controle.

Hoewel de omvang van de brand nog niet bekend was, gingen er gelijk hulpdiensten op af. "We moesten nog onderzoeken waar het precies was", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Ze legt uit dat er op dit moment een licht verhoogd risico is op duinbranden omdat het de afgelopen dagen droog was. "Maar het risico is niet zo hoog als de afgelopen droge zomer."