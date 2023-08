KLM-piloten die duinbrand doorgaven in het zonnetje gezet: "Échte helden!"

KLM-piloten Joost en Rolf werden afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet door Burgemeester Alexander Luijten van Heemskerk, vanwege hun hulp bij een duinbrand die op 17 juli plaatsvond. De cityhopper piloten spotten de duinbrand vanuit de lucht en waarschuwden direct de hulpdiensten. “Mede door hun snelle actie waren brandweer en politie er snel bij", vertelt Luijten aan Luchtvaartnieuws.nl .

Ook sectormanager Sjakel van Wesemael van drinkwaterbedrijf PWN reisde naar Schiphol om de twee piloten persoonlijk te bedanken."We zijn ontzettend blij met de alertheid van de piloten! Dankzij hun actie waren de brandweer en politie snel op de plek van de brand. Snelheid is heel belangrijk bij bestrijding van natuurbranden. Voor ons zijn zij échte helden", aldus de gemeente.

De twee piloten waren vanaf Porto, Portugal onderweg naar Schiphol, toen zij de rook van de duinbrand zagen. Zij sloegen direct alarm bij de luchtverkeersleiding van Schiphol, die vervolgens de politie en brandweer inseinde. Doordat de brand na zeker drie uur al werd gespot, is "meer schade aan ons natuurgebied voorkomen", laat de gemeente weten .

Brand meester bij grote duinbrand in Santpoort-Noord: groot gebied afgebrand

