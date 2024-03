🔴 Liveblog: aftellen naar Noord-Hollandse derby tussen FC Volendam en AZ

10 minuten geleden

FC Volendam en AZ staan pas voor de vierde keer deze eeuw in competitieverband tegenover elkaar. Niet zo gek natuurlijk, omdat de thuisploeg lange tijd in de eerste divisie bivakkeerde. Van de drie voorgaande ontmoetingen won AZ er twee en eindigde de derde in een gelijkspel. Dat was vorig seizoen. Toen zette Xavier Mbuyamba FC Volendam in de tweede helft op voorsprong en maakte Jens Odgaard in de slotfase gelijk.