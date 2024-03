Ajax toont veerkracht en pakt toch nog zwaarbevochten punt bij Sparta

Vlak na rust moest Ajax wederom een tegendoelpunt incasseren. Weer was Verschueren de doelpuntenmaker. De aanvaller veranderde een schot van Pelle Clement succesvol van richting: 2-0. In de 65e minuut kwam Ajax op wilskracht terug in de wedstrijd. De ingevallen Chuba Akpom kopte fraai raak na een goede voorzet van Henderson.

Weer rood voor Ajax

In de slotfase probeerde Ajax de defensie van Sparta kapot te spelen en werd de druk groter en groter. Brobbey was opnieuw dicht bij, maar het schot van de spits ging naast. Vlak voor tijd kwam alsnog de gewenste gelijkmaker. Bergwijn bekroonde zijn rentree door de 2-2 te maken. De aanvaller gleed een voorzet van Akpom binnen de tweede paal.

In de hectische slotfase kreeg Kaplan nog de rode kaart na het neerhalen van de doorgebroken Charles-Andreas Brym. Het was de vijfde rode kaart voor Ajax in de laatste zeven wedstrijden. In de slotseconden kwam zowel Sparta als Ajax niet meer tot een doelpunt.