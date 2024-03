Ajax-captain Bergwijn baalt van gelijkspel: "Met zo'n bezetting maak je geen goals"

Na 48 minuten keek Ajax tegen een 2-0 achterstand aan op een vol Kasteel. In het uitvak begon het hoongelach, met iedere pass die succesvol werd verstuurd vanuit een Ajacied volgde gejuich. Toen na 65 minuten Chuba Akpom de aansluitingstreffer maakte kon het meegereisde publiek voorzichtig écht juichen: "Hij is als invaller erg belangrijk voor ons, dat is fijn", aldus Bergwijn, die bij wordt gestaan door coach John van 't Schip: "Hij weet precies wat er als invaller nodig is. Dat zit opgesloten in zijn spel."

Defensieve kwetsbaarheid

Onderwerp op de persconferentie was andermaal de defensieve kwetsbaarheid: "Dat is een terugkerend verhaal. Het is vervelend dat die dingen blijven gebeuren", verzucht Van 't Schip, die vooral baalde van de late rode kaart van Kaplan: "Die zal er niet bij zijn, en met de spelers die er al niet bij waren, wordt het er niet makkelijker op." Ajax-aanvaller Steven Bergwijn vult aan: "Ik denk dat iedereen wil, maar ik heb ook geen verklaring voor dat dit blijft gebeuren."