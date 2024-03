Lees terug: Groen Geel gedegradeerd uit Korfbal League, VZV en SEW delen de punten

16 maart 2024, 22.13 uur

Den Helder Suns heeft op pijnlijke wijze verloren van het Belgische Leuven. Op bezoek in Vlaanderen is het 98-79 geworden. Dat is inmiddels de tweede nederlaag in de elite silver (de tweede fase van de BNXT-League). Okapi Aalst is volgende week de volgende tegenstander van het team van Daniel Nelson.

Het damesteam is wél succesvol in de Basketball League. Zij zijn met 70-51 te sterk voor ZZ Leiden. Door de zege hebben zij de koppositie in de degradatiepoule nog steviger in handen. Landslake Lions heeft op bezoek bij Thriple ThreaT in Haarlem twee punten meegenomen naar Landsmeer. Het team van Chris van Kampen zegeviert met 81-71 en blijft in het spoor van Grasshoppers (koploper)