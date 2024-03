Scorende Witte Leeuw Danzell Gravenberch verlaat per brancard het veld: "Niet gerust"

"Na een kopduel landde ik verkeerd en kreeg ik last van mijn knie", laat Danzell Gravenberch weten over de opgelopen blessure. Wel scoorde de aanvaller uit Amsterdam tegen ADO Den Haag zijn derde treffer van het seizoen. "Het maakte veel los, ik was hier al een tijdje naar op zoek."

Feestje op de tribunes

De ruime overwinning zorgde voor een feestelijke sfeer op de tribunes in Velsen-Zuid. De goede prestaties van de laatste tijd doen veel met de supporters van Telstar en dat viel trainer Ulrich Landvreugd ook op. "We hebben het publiek vermaakt met attractief voetbal en daarvoor doen we het."

