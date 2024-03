Telstar snoept drie punten af van ADO Den Haag in weergaloze wedstrijd

El Kachati was de aangever van de 1-0, maar was het eindstation in de tweede helft bij de 3-1. Hij kreeg teveel ruimte van ADO en kon simpel een assist van Jay Kruiver afwerken. Het zat Veerman, de huurling van FC Volendam, even later opnieuw niet mee. Zijn schot plofte via Thomas Oude Kotte op de lat boven Koeman. Veerman bleef in het resterende gedeelte de gevaarlijkste man, maar zijn schoten werden steeds gekeerd. De uitslag veranderde niet meer.

Door de ruime zege van Telstar nemen zij meer afstand van de laatste plaats in de eerste divisie. Zij staan nu achttiende met 27 punten. SC Cambuur is volgende week zaterdag de volgende tegenstander in Leeuwarden.

Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver, Apau, Koswal, Oude Kotte, Turfkruier; Van de Loo, Plat; El Kachati (Van den Heerik/68), Gravenberch (Kaandorp/37), Seedorf (Tahiri/68)