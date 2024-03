Na zes schilderijen duikt nu ook gestolen barometer kunstroof Medemblik op

Kapot waren ze ervan in Medemblik. De vijf schilderijen, een kroonluchter en een barometer werden begin september gestolen uit het voormalige stadhuis van de gemeente Medemblik. De objecten hebben een grote historische waarde. Omdat de kunstwerken zo belangrijk voor de gemeente waren, werd een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidde naar de gestolen kunstitems.

De kunstroof werd groot nieuws. Zo bracht Bureau NH de verdwijning onder de aandacht, maar ook de Amerikaanse nieuwszender CNN. De zender noemde detective Arthur Brand 'de Indiana Jones van de kunstwereld'.

Brand speelde een sleutelrol bij de terugkomst van vijf ontvreemde schilderijen. Anderhalve maand na de inbraak werden de gestolen schilderijen in een bestelbus afgeleverd bij hem thuis. Zelf zei de detective daarover: "Er werd in een keer aangebeld, er stond een busje in het donker. Het regent en het is laat op de avond, ik werd min of meer overvallen. Dan is het zo: 'Laad maar uit, dit zijn de schilderijen uit Medemblik en succes ermee'."

Rest van de roof

Waar de barometer en kroonluchter gebleven waren, bleef lang onduidelijk. Tot vandaag. Wethouder Jeroen Broeders is zeer verheugd met het nieuws: "Soms komt alles tegelijk. Terwijl we vorige week druk bezig waren met de toekomst van het oude stadhuis in Medemblik, de plek waar nota bene de barometer en andere kunst zijn ontvreemd, werden we verrast door een telefoontje van de politie. De barometer (en een aantal boeken) waren afgeleverd bij de recherche in Amsterdam."

Broeders roemt de samenwerking tussen verschillende partijen als de politie, kunstdetective Arthur Brand en de lokale pers. Het plan is nog steeds om de kunstcollectie een nieuwe plek te geven met voldoende aandacht voor beveiliging. Voor de barometer zal onderzocht worden of deze terug naar Twisk kan.

Toch is het verhaal van de kunstroof in Medemblik nog niet helemaal klaar. De kroonluchter wordt namelijk nog steeds vermist. Van het historische kunststuk ontbreekt tot op heden nog ieder spoor.