Internationale aandacht voor vijf gestolen schilderijen uit Medemblik die teruggebracht zijn

De Amerikaanse zender schrijft het volgende: "Vijf gestolen schilderijen uit het voormalig dorpshuis in het kleine kunstplaatsje Medemblik in Noord-Holland zijn teruggebracht. Dit gebeurde via een ongewone thuisbezorgservice bij een kunstdetective, zo'n 64 kilometer bij Amsterdam vandaan."

Die detective is Arthur Brand. De historische werken werden op vrijdag 13 oktober afgeleverd voor zijn deur. Op 2 september verdwenen de schilderijen uit het voormalig dorpshuis. Ook werd een barometer en kroonluchter meegenomen. De schilderijen zijn boven water, maar de barometer en kroonluchter zijn nog altijd zoek.

In het interview met CNN vertelt Brand dat de kunstrovers het mogelijk benauwd kregen en dat de politie hen wellicht al op de hielen zat. "Je kunt de werken verbranden, maar dat is een slecht idee, want als je gepakt wordt krijg je een hogere celstraf", legt de kunstdetective uit. "Daarom dachten ze dat het misschien een beter idee was om ze voor mijn deur te dumpen."

Eerlijke vinder?

Voor het geven van de gouden tip werd een beloning van 10.000 euro uitgeloofd. Dat geld wordt niet uitgekeerd. "Die eis ik ook niet op, de werken zijn gewoon bij mij thuisgebracht", zei de kunstdetective eerder tegen NH. "Ik heb wel om een boekenbon gevraagd."