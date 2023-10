Historici Medemblik blij met terugkeer gestolen schilderijen: "Heel grote verrassing"

Het bericht dat vijf gestolen schilderijen uit Medemblik dit weekend terug zijn gebracht bij een detective, heeft voor veel blije en vooral opgeluchte reacties gezorgd in de gemeente. "Door veel aandacht aan de verdwijning te geven, hebben de dieven waarschijnlijk besloten om de schilderijen terug te brengen. De manier waarop is ongelooflijk, maar we zijn blij dat ze er weer zijn."

Vijf schilderijen, een barometer en kroonluchter werden anderhalve maand geleden gestolen. De publiciteit rondom de verdwenen spullen en om het terug te krijgen was groot. Afgelopen weekend zijn de schilderijen met een mysterieus busje gebracht bij detective Arthur Brand.

Historicus Peter Swart is enorm verrast door de plotseling en redelijk snelle terugkeer van de kunstwerken. "Vanaf het allereerste begin was alles erop gericht om de werken terug te krijgen op de plaats waar ze horen." Mark Raat, een andere historicus uit Medemblik, moest vanmorgen meerdere keren in zijn ogen wrijven toen hij het nieuws over de teruggebrachte schilderijen las. "Maar het bleek toch echt", zegt hij. "De manier waarop is opmerkelijk, maar het is geweldig dat ze terug zijn!"

Veel media-aandacht voor gestolen spullen

Raat en Swart geloven - samen met Hans Nipshagen van de Prins Hendrik-draverijvereniging in Medemblik - dat de gemeente veel geluk heeft gehad met de teruggekeerde werken. "Het had heel anders af kunnen lopen. Ze hadden bijvoorbeeld zwaar beschadigd, of al vernietigd kunnen zijn, omdat gemeld werd dat de werken voor dieven weinig waarde hebben. Zo werd er zelfs gezegd dat de dieven beter vijf fietsen hadden kunnen jatten."

Onder meer voorafgaand aan de harddraverij in Medemblik is veel aandacht gevraagd voor de gestolen schilderijen, barometer en kroonluchter. Zo nam Olympisch kampioene Anky van Grunsven een video op, om meer mensen bewust te maken van de gestolen werken. "Het was belangrijk dat zoveel mogelijk mensen wisten van deze zaak, en hoe de gestolen goederen er uit zien", legt Hans Nipshagen van de harddraverijvereniging uit. "Of het geholpen heeft weten we niet. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ze terug zijn."

Goed beveiligen bij nieuwe tentoonstelling

Voor zover bekend zijn de schilderijen niet beschadigd geraakt tijdens de vermissing. Dat meldt de gemeente Medemblik. Momenteel wordt alles onderzocht door de politie. Op een later moment wil de gemeente deze schilderijen kort tentoonstellen met een expositie, waarna ze een permanente plaats moeten krijgen binnen de gemeente voor een tentoonstelling.