Gemeente Medemblik looft 10.000 euro uit voor gouden tip kunstroof

Afgelopen vrijdag ontdekte de huidige eigenaar van het oude stadhuis van Medemblik de diefstal. Niet alleen de portretten van Koning Radboud, Willem van Oranje, Maurits van Oranje en graaf Jan van Nassau waren ontvreemd, ook een oude barometer en kroonluchter waren weg.

"Ik ben er kapot van. Het zijn helemaal geen bijzonder waardevolle schilderijen, maar de historische waarde voor Medemblik is heel erg groot", reageerde wethouder Jeroen Broeders afgelopen zaterdag.

Nu reageert hij: "We hebben vele hartverwarmende, maar ook bedroefde reacties ontvangen. De diefstal gaat mensen echt aan het hart. Deze kunstwerken zijn voor onze gemeente zo belangrijk, dat we alles op alles willen zetten om ze terug te vinden. Daarom hebben we besloten een beloning uit te loven voor de gouden tip."

Historische waarde

Volgens kunstdetective Arthur Brand zijn de kunstwerken niet per se heel veel waard, hooguit enkele duizenden euro's. Hij raadt de dieven dan ook aan om ze 'ergens neer te zetten'. "Dan bestaat ook de kans dat de politie de opsporing staakt", zegt hij.

Maar de historische waarde is enorm, erkent ook Brand. Zo is het een klap in het gezicht voor historici Peter Swart en Mark Raat, die gespecialiseerd zijn in de geschiedenis van Medemblik.

Volgens hen is vooral het portret van Koning Radboud uniek. "Esthetisch is het schilderij weinig bijzonders, maar de historische en emotionele waarde is daarentegen groot." Zover bekend is het de oudste afbeelding van de Friese Koning, vermoedelijk in 1663 gekocht of gemaakt.

Zorgen om staat portret Radboud

Behalve dat het schilderij uniek is, zijn er ook zorgen over de staat van het portret. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft het schilderij in 2021 geanalyseerd met geavanceerde scanapparatuur. In 1979 vond voor de laatste keer een restauratie plaats, toen zijn onder meer overschilderingen afgenomen en bijgewerkt. "Eigenlijk was het portret nu ook weer toe aan een restauratie, de fondsenwerving hiervoor was reeds in de beginfase."

Door hun verhaal te doen hopen historici Mark Raat en Peter Swart dat de kunststukken ooit toch weer opduiken.