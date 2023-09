Nog geen tips over kunstroof Medemblik: grote zorgen om staat van Radboudportret 

De gemeente Medemblik tast nog in het duister over waar de geroofde kunststukken uit het voormalige gemeentehuis zijn. Ondertussen zijn de zorgen groot bij Medemblikker historici, met name over het Radboutportret. Omdat het uniek is, maar ook vanwege de staat van het schilderij.

Wie er achter de roof zit, en zelfs wanneer de kunstwerken zijn gestolen. Het is voor de gemeente nog steeds een raadsel. "Tot gisteren hebben we nog geen tips of nieuwe informatie binnen", aldus gemeentewoordvoerder Anette Wammes.

Afgelopen vrijdag werd de diefstal ontdekt. Onder meer portretten van Willem van Oranje, Maurits van Oranje, graaf Jan van Nassau en van Radboud, maar ook een oude barometer en een kroonluchter zijn ontvreemd.

Oudste portret van Koning Radboud

Een klap in het gezicht, ook bij historici Peter Swart en Mark Raat. Beiden gespecialiseerd in de geschiedenis van Medemblik. Vooral het portret van koning Radboud is uniek. "Esthetisch is het schilderij weinig bijzonders, maar de historische en emotionele waarde is daarentegen groot." Zover bekend is het de oudste verbeelding van de Friese Koning, vermoedelijk in 1663 gekocht of gemaakt.

Radboud en Medemblik altijd verbonden met elkaar geweest. De koning heerste in de 8e eeuw over een groot deel van de Nederlandse kust en ook Duitsland. Het is ook niet voor niets dat het kasteel in de stad naar hem is genoemd. "Hij vormde de basis van een ontluikende stedetrots en verschafte Medemblik aanzien en identiteit."

Kunstdetective Arthur Brand erkent de historische waarde. Maar veel geld opleveren zullen de kunstwerken niet. Brand schat de waarde per schilderij op 'enkele duizenden euro's'. "Maar je kunt beter vijf fietsen jatten, want je raakt ze aan de straatstenen niet kwijt."

Zorgen over staat schilderij

Behalve dat het schilderij uniek is zijn er ook zorgen over de staat van het portret. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft het schilderij in 2021 geanalyseerd met geavanceerde scanapparatuur. In 1979 vond voor de laatste keer een restauratie plaats, toen zijn onder meer overschilderingen afgenomen en bijgewerkt. "Eigenlijk was het portret nu ook weer toe aan een restauratie, de fondsenwerving hiervoor was reeds in de beginfase."

Door hun verhaal te doen hopen historici Mark Raat en Peter Swart dat de kunststukken ooit toch weer opduiken. De gemeente roept mensen die tips hebben op om contact op te nemen met de politie.