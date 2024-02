Kunstroof en bijna verpatste historische spullen: koestert Medemblik haar erfgoed wel?

Is Medemblik wel zorgvuldig genoeg met haar eigen erfgoed? Die vraagt komt op nadat dieven vrij gemakkelijk kunst konden stelen uit het voormalige stadhuis en historische voorwerpen uit het oude weeshuis bijna werden geveild. De oplossing lijkt simpel: een eigen stadsmuseum. Maar over de haalbaarheid daarvan zijn de meningen verdeeld.

Wethouder erfgoed, Jeroen Broeders, ziet dat anders. "De schilderijen zijn weer terug en het is ons ook gelukt om de veiling te voorkomen . Ik ben heel blij dat we nu af hebben kunnen spreken dat de spullen uit het weeshuis gedoneerd worden aan de stad, zodat de collectie in stand blijft."

De oplossing lijkt een eigen museum. Er is een bakkerijmuseum, een stoommachinemuseum, kasteel Radboud en de museumstoomtram, om er een paar te noemen. Maar voor de geschiedenis van de stad is niks bedacht.

Toch erkent de wethouder ook dat alle kunst niet versnipperd door de stad te vinden moet zijn. De Oudheidkundige Vereniging Medenblick had daar een rol in. Maar nadat het oude weeshuis werd verkocht om er appartementen in te bouwen, zit de vereniging zonder plek. "We hebben gekeken naar een nieuwe plek, maar dat blijkt heel lastig te zijn."

Plan voor stadsmuseum ligt er al sinds 2012

Historicus Peter Swart kwam in 2012, samen met andere betrokkenen, al met een plan voor een museum. Die zou moeten komen in het voormalige stadhuis. "Het gebouw vertelt al veel over de geschiedenis van de stad. Maar het is ook de locatie. Het ligt bij de museumstoomtram. Bij het IJsselmeer en de aanlegsteiger van riviercruiseschepen. En de ervaring leert dat als je de deuren opendoet, mensen vanzelf naar binnen lopen. Het zou een prachtig startpunt zijn van een bezoek aan Medemblik."

Maar het pand is door de gemeente verkocht en maakt onderdeel uit van de toekomstige ontwikkeling van het project Medemblik aan Zee. Maar zelf riep de wethouder al dat de gemeente genoeg verhalen heeft voor een eigen museum. En als je als gemeente ook als slogan 'rijk aan verhalen' gebruikt, ligt het natuurlijk wel voor de hand. Maar volgens wethouder Jeroen Broeders is er ook gewoonweg geen geld voor.

Geen geld: wethouder roept hulp in van inwoners

"Bij de gemeente is het een geldkwestie. Ik begrijp dat mensen een museum een goed idee vinden, maar het is niet gelijk een taak van de gemeente. Ik zou mensen willen oproepen om er een initiatief van te maken. Daarvoor moeten de inwoners van Medemblik zich inspannen. Maar met die mensen wil ik graag in gesprek."

De stadshistoricus vindt dat de wethouder zich er daarmee te makkelijk vanaf probeert te maken. "Je kan gelijk wel over geld beginnen, maar het begint met een plan. Je kan het ook omdraaien. Ontwikkel een plan, kijk dan hoeveel geld daarvoor nodig is en ga dan kijken waar je dat geld vandaan haalt. Want ik zou ook niet investeren in iets als er geen plan ligt."