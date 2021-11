Medemblik moet eigen cultureel erfgoed ontdekken: "Prachtige verhalen"

Inwoners van de gemeente Medemblik weten de weg naar cultureel erfgoed nog te weinig te vinden, vindt de gemeente zelf. Met de campagne Kijk je Rijk en een boek met verschillende fietsroutes en verhalen over de regio, moet daar binnenkort verandering in komen. “Er is hier heel veel te zien. Die verhalen moeten verteld worden.”

De gemeente werkte voor het project samen met de Amsterdamse schrijfster Roos Stallinga. Stallinga schreef verschillende fietsboeken over steden als New York, Amsterdam en Barcelona. “Het werd tijd dat Medemblik aan dat rijtje wordt toegevoegd”, vindt cultuurwethouder Harry Nederpelt. Stallinga begon medio februari aan het boek, door gewoon wat rond te fietsen in de gemeente. “Midden in de lockdown, dus er was heel veel gesloten. Ik ben gewoon gaan fietsen en langzaamaan leerde ik ook wat mensen kennen. Aan de hand van de tips en verhalen van die mensen ben ik op allerlei plekken terechtgekomen”, vertelt Stallinga. Fietsroutes en interviews In haar boek bundelt ze verschillende interviews die ze had met bewoners en schrijft ze over de plekken die ze tegenkwam en de verhalen die daarbij horen. Dat gaat samen met drie fietsroutes door de regio en één wandelroute door het centrum van Medemblik.

Jorik Simonides // WEEFF

Tijdens haar zoektocht kwam ze onder meer terecht bij Theaterkerk Hemels in Twisk, waar haar boek ook gepresenteerd wordt en waar de gemeente haar campagne aftrapt. De kerk wordt gebruikt voor theater- en cultuuruitingen, maar aansluitend aan de kerk bevindt zich een woonhuis met een bed & breakfast.

Quote "Het leek wel een soort openluchtmuseum, maar dan leuker, omdat hier ook mensen wonen" Roos Stallinga, schrijfster Ride With Me Medemblik

“Daar wonen Gerda en René”, ontdekte Stallinga. Ik werd getipt dat ik die moest interviewen. Ze vertelden hoe ze hier from scratch zijn begonnen. Ze kampeerden hier tijdens een verbouwing, nu is het echt prachtig geworden.” Het dorp Twisk maakte sowieso indruk op de schrijfster, vertelt ze. “Er staan hier echt prachtige oude boerderijen, met heel mooi houdsnijwerk. Het leek wel een soort openluchtmuseum, toen ik hier voor de eerste keer kwam. Maar dan veel leuker, omdat hier ook gewoon mensen wonen.” Prachtige verhalen Wethouder kunst & cultuur Harry Nederpelt vindt het belangrijk dat meer mensen uit de gemeente ontdekken wat Medemblik te bieden heeft. “Er is heel veel te zien in Medemblik en er liggen prachtige verhalen ten grondslag aan al die bezienswaardigheden. Die verhalen moeten verteld worden.” Door de verhalen te bundelen in een boek moeten inwoners zien dat er in de buurt ook genoeg te doen is. “Zodat je heel laagdrempelig kunt zeggen, ‘We gaan vandaag lekker in eigen omgeving op stap voor een dagje uit.’”