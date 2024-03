Moet de kerk in Driehuis 's nachts ook luiden? "Zet maar een bimbam op je nachtkastje"

In 2013 zette toenmalig pastoor George Paimpilil de klokken 's nachts uit: "Nachtrust is belangrijk in deze crisistijd", zei hij toen. "Niet alleen voor mij, maar voor iedereen. De kerk moet mensen helpen, niet tot last zijn. We moeten de mensen in de omgeving niet wakker maken met een zware kerkklok. Gelukkig is die tijd nu definitief voorbij."

Niets bleek minder waar: onlangs gingen er stemmen op om de klokken 's nachts weer te laten luiden. En warempel, begin deze week sloeg de klok 's nachts door.

Het zorgde twee keer voor bezwaren: een keer toen de klokken weer aan gingen, en een keer toen ze, twee nachten later, weer uitgingen.