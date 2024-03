Massa-ontslag Tata Steel van de baan: honderden banen gered

In november maakte Tata Steel bekend dat de Nederlandse vestiging 800 kantoorbanen moest gaan schrappen. Een deel zou gaan om openstaande vacatures, maar Tata 'sloot gedwongen ontslagen niet uit.' Het plan was om veel kantoorwerk uit te besteden.

Het FNV oordeelde na een ledenvergadering snoeihard over het plan en verweet het staalbedrijf roekeloos heel veel onrust te stoken. "Eigenlijk laten ze alleen een bom vallen op de werkvloer. Achter het getal van 800 ontslagen zit geen inhoud", zei FNV-bestuurder Cihan Lacin toen tegen NH.

In besprekingen met de FNV belooft het bedrijf het nu over een andere boeg te gooien. Sommige vacatures worden wél geschrapt, maar het bedrijf houdt zich aan de CAO en het zogenaamde 'werkgelegenheidspact' dat de banen van alle Tata Steel-werknemers garandeert. Deze week informeren het bedrijf en de vakbond hun mensen daarover.

Tata Steel wil volgens een nieuw plan 581 arbeidsplaatsen schrappen, zegt een woordvoerder. Het bedrijf wil dat getal halen met natuurlijk verloop en door openstaande vacatures niet in te vullen. Gedwongen ontslagen zijn volgens de woordvoerder nu helemaal van de baan.

Getroffen afdelingen

De ontslagplannen zouden drie kantoorafdelingen treffen: personeelszaken, financiën en inkoop. Nu garandeert Tata de baan van iedere werknemer daar.

Het zou wel kunnen dat sommigen binnen hun afdeling een andere functie aangeboden krijgen. Om hoeveel mensen dat zal gaan, kan Lacin nog niet zeggen. "Maar het is veel minder dan het getal van 800 dat werd genoemd", benadrukt hij tegen NH.

Het hoofdstuk is wat FNV-man Lacin nog niet helemaal afgesloten: "De schade die het bedrijf met dit plan heeft aangericht is niet zomaar gerepareerd. Er is werk aan de winkel voor het bedrijf om vertrouwen van de werknemers terug te winnen. Ik raad Tata Steel aan om daarmee hard aan de slag te gaan."