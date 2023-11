FNV: 'Tata Steel stookt onrust met mega-ontslagplan'

FNV Tata Steel is verbijsterd over de plannen van de directie van het bedrijf om 800 kantoorbanen te schrappen. Het is voorlopig ook helemaal niet mogelijk, zegt de vakbond. Tata zorgt dus louter voor veel onrust onder het personeel, verwijt FNV-bestuurder Cihan Lacin het bedrijf tegenover NH Nieuws: "Eigenlijk laten ze alleen een bom vallen op de werkvloer. Achter het getal van 800 ontslagen zit geen inhoud."