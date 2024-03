Blaffende hond voorkomt woningbrand, verdachte met vloeistof vastgelegd

Een man loopt de bewuste woensdag rond 00.50 uur in de Waalstraat naar een woning. Op camerabeeld is vastgelegd hoe hij eerst wat rond de voordeur staat te kijken. Bij een raampartij rommelt hij wat in zijn schoudertasje. Daar haalt hij een onbekende vloeistof uit en besprenkelt het gebouw ermee.

Vervolgens gooit hij diezelfde vloeistof ook door de brievenbus van de voordeur en steekt het aan. Terwijl het vuur snel oplaait, loopt de verdachte vrij kalm het erf van de woning af en gooit hij nog een steen door de ruit.

Hoe hij weg is gekomen, is volgens de politie nog onduidelijk. "Het is onbekend of er voorafgaand of achteraf een voertuig is gebruikt."

Blaffende hond

De bewoners van de woning liggen rustig te slapen, terwijl de hond aanslaat. Door de oplettendheid van het huisdier en zijn aanhoudende geblaf, worden de bewoners wakker en kunnen de brand net op tijd blussen.

Over de verdachte zijn best wat details bekend, aangezien hij op camerabeeld is vastgelegd. Het gaat om een man van rond de 1.80 met een slank postuur. Hij is tussen de 18 en 30 jaar oud en heeft een lichte of licht getinte huidskleur.

De verdachte heeft donker haar en opvallende donkere, volle wenkbrauwen. De man was helemaal in het zwart gekleed en droeg een zwart schoudertasje met een groot wit logo van Adidas erop. Zijn jas is van het merk The North Face.