Inwoners Grootschermer redden zelf hun dorpsschool en zoeken nieuw bestuur

"Dat de ISOB uiteindelijk meewerkt aan een bestuurswissel is fantastisch. Hun opstelling heeft ons positief verrast, nadat er eerder geen beweging in leek te krijgen. In een brief aan alle ouders (ook in handen van NH, red.) zijn ze nog wat voorzichtig in hun bewoordingen, maar de fusie is van de baan en de school is gered", aldus Jan van de dorpsraad.

Dat beaamt ook Niels Zijlstra van de ouderraad van de Driessenschool. "We hebben gestreefd naar het voortbestaan van de school, en als dorp moeten we het nu zelf gaan doen. En dat is eerlijk gezegd hartstikke leuk. Iedereen hier in het dorp heeft altijd vertrouwen gehouden in een goede afloop. Het is mooi dat we het voortbestaan nu kunnen garanderen."

Hart voor de Driessen

Dat het dorp alle vertrouwen houdt, blijkt ook uit de pas opgerichte stichting 'Hart voor de Driessen', waar naast Zijlstra, ook Sven van Truijen en Stephan Tot bij betrokken zijn. "We bestaan nu een maand en gaan de school financieel steunen als daar geen geld voor is vanuit het bestuur. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van nieuwe laptops", legt Niels uit.

"Maar we steken ook de handen uit de mouwen. Twee jaar geleden hebben we het schoolplein al met het hele dorp eigenhandig aangepakt, maar dat moet ook onderhouden worden en dat kunnen wij regelen. Maar ook voor sponsoren is het van belang dat we een stichting zijn, zodat we netjes op papier hebben staan wat er met het geld gebeurt."

"Daarnaast gaan we zorgen voor reclame en pr voor de school", vertelt Sven van Truijen. "Na alle onzekerheid hebben we wat positiviteit nodig. Ook omdat aanstaande woensdag de open dag is, en er nieuwe leerlingen geworven moeten worden. Met de stichting zijn we nu alle omliggende dorpen langs met flyers en hopen ouders met jonge kinderen te bereiken. We hebben inmiddels een paar aanmeldingen."

Lerarentekort?

En het lerarentekort, de oorzaak van de dreigende sluiting van de school, behoort door alle commotie en inzet van de dorpsraad inmiddels ook tot het verleden. Dat bevestigt ook de ISOB aan NH. "We hebben er nu te veel", lacht Jan Wind.

"Er hebben zich een paar kanjers van leerkrachten gemeld, en we zijn nu aan het passen en meten om die in te kunnen zetten. Uiteraard in samenwerking met de ISOB. We hebben er inmiddels alle vertrouwen in dat dat goed komt."