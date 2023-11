Ondanks klachten wordt in Grootschermer nog steeds niet vaker gemaaid

In Grootschermer is weinig veranderd na alle klachten deze zomer over het woekerende gemeentelijk groen op onder meer het kerkhof. Dorpsbewoners namen daarom zelf de schoffel en grasmaaier ter hand, omdat de gemeente in hun ogen verzaakt. "In ons dorp zijn ze nadat we jullie hebben ingeschakeld slechts één keer geweest om te maaien", zegt inwoner Ko Failé. "Maar er wordt flink over gediscussieerd in de gemeente, lezen we in de blaadjes."

In juli lieten Ko Failé en zijn 'groenploeg', bestaande uit dorpsgenoten, aan NH zien dat hun dorp volgens hen 'verpaupert'. Ze vinden dat het gemeentelijk groen, zoals op straat maar ook op het kerkhof, niet of onvoldoende wordt onderhouden.

Klachten over achterstallig groenonderhoud indienen bij de gemeente, bood weinig soelaas. En dus gingen ze het zelf maar gaan doen. Volgens Ko heeft Stadswerk072, die het onderhoud van de openbare ruimte voor de gemeente doet, daarna maar een keer gemaaid.

Gemaaid gras lag te rotten

"En alleen de bermen; niet op ons kerkhof. Vervolgens lieten ze het gemaaide gras liggen, dus dat begon te rotten. Heel vervelend. Maar op het kerkhof hebben ze zich niet laten zien. Zoals het er nu bijligt, dat hebben wij gedaan", aldus Ko.

De situatie in Grootschermer bleek toen exemplarisch: het regende klachten over woekerend Alkmaars groen. In de eerste helft van 2023 zijn er in de gemeente al net zoveel klachten over slecht onderhouden gemeentelijk groen als heel vorig jaar. De meeste klachten kwamen uit de buitengebieden, zoals de Schermer.

Meer doen aan groen

Meerdere gemeenteraadsleden kaartten het 'falende' groenbeleid aan bij het gemeentebestuur. Eerder liet de gemeente aan NH weten dat er vanwege de biodiversiteit 'anders wordt gemaaid' en dat de 'maai-intensiteit' aangepast is. Dat kan ervaren worden als 'minder onderhoud'.

Maar de gemeente gaat op korte termijn wel meer doen aan groen. Dat beloofde de wethouder afgelopen maandag. In ieder geval om de verkeersveiligheid te waarborgen. Ook komt hij binnen drie weken met een analyse over het hoge aantal klachten over groen.

Wat OPA-raadslid Ruud van Lier betreft geldt dat 'meer doen' ook voor functionele gebieden, zoals speelterreinen, kerkhoven en hondenveldjes. Een voorstel om de kwaliteit van het groenonderhoud te verbeteren, en dat vast te leggen in nieuw beleid, haalde het echter niet.

Eerst zien, dan geloven

"Terwijl de wethouder dat voorstel wel omarmde", aldus Van Lier. "Tot nu toe heeft hij al extra handjes geregeld voor groen-onderhoud. Dat is mooi. Maar ik hoop dat inwoners hun klachten over groen blijven melden, ook bij raadsleden. Daarnaast is er natuurlijk goede controle nodig op het uitgevoerd onderhoud, dus daar zullen wij ook op blijven hameren."

Voor Ko en zijn dorpsgenoten in Grootschermer is het nu vooral: eerst zien, dan geloven. "Op dit moment wordt er aan de fundering gewerkt van de kerk naast het kerkhof. Dus wij kunnen even niks. Wij hopen in het voorjaar iets te merken van alle toezeggingen. En zo niet: dan steken we zelf weer de handen uit de mouwen. Een kerkhof hoort er netjes bij te liggen."