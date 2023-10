Guerrilla gardener Luuk (21) maakt buurt groener met zelfgedraaide 'zaadbommen'

Het mag eigenlijk niet, maar wie aan 'guerrilla gardening' doet heeft daar maling aan. De 21-jarige Luuk Slootweg uit Heerhugowaard is er zo een. Gewapend met plantjes, bollen en zelfgedraaide zaadbommen probeert hij zijn buurt groener te maken. Zijn werk is niet onopgemerkt gebleven, want Luuk is genomineerd voor een Young Impact Award.

Foto: Luuk smeer zijn 'zaadbommen' uit onder de bomen waar het nu nog een kale bedoening is - NH/ Tom Jurriaans

"Het is best een vies klusje, maar dat hoor erbij", vertelt de 21-jarige Luuk lachend terwijl hij met klei, compost, water en bloemzaadjes balletjes draait. "Die gooi ik onder bomen en in bermen waar het nu nog kaal is. In de lente komen daar bloemen uit die heel goed zijn voor de bijen, vlinders en andere insecten." Kale wegbermen, troosteloze stadsparkjes en saaie versteende parkeerpleinen zijn het doelwit van guerrilla gardener Luuk. De Heerhugowaarder kwam met de beweging in aanraking toen hij maatschappelijke stage liep. Zo'n stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen als onderdeel van het onderwijsprogramma. Groene oases Luuk is bij zijn stageadres blijven hangen omdat hij het initiatief erg goed vond. "Het is ook echt nodig om grijze buurten om te toveren in groene oases. Het is niet alleen goed voor de biodiversiteit maar het is ook bewezen dat mensen gelukkiger worden van groen in hun omgeving. Ik vind het ook mooi om de wereld beter te maken in plaats van te zeiken dat het niet goed gaat." (Tekst gaat door onder de video)

Guerrilla Gardener Luuk (21) maakt buurt groener met zelf gedraaide 'zaadbommen' - NH Nieuws

Naast zijn vrijwilligerswerk zit Luuk voor zijn reguliere werk in de bouw, waar hij zich specialiseert in ecologisch tuinieren en het aanleggen van duurzame daktuinen. Voor zijn inzet voor een groenere omgeving is hij nu zelfs genomineerd voor een Young Impact Award. Bij deze prijs worden jongeren die een positief verschil maken in de samenleving in het zonnetje gezet. De 21-jarige is genomineerd in de categorie klimaat. Als hij genoeg stemmen krijgt, ontvangt Luuk een cheque van 2500 euro die hij kan besteden aan zijn project. "Ik ben best wel trots dat het werk erkend wordt. Je stopt er tijd en moeite in. Dat anderen mensen dat waarderen is echt geweldig."