Honing bijzaak voor imkers William en Koen: "We proberen de bij te redden"

"We hadden nooit verwacht dat we ooit imkers zouden worden", vertellen Koen Beemsterboer (36) en William Mosch (36) lachend. Maar inmiddels hebben ze vijf bijenvolken in Heerhugowaard en dragen ze de titel met trots. "Het gaat slecht met de bij en op deze manier willen we ons steentje bijdragen."



Imkers William Mosch en Koen Beemsterboer - NH Nieuws / Tom Jurriaans

"Hoe zal de wereld er uitzien als er geen bijen meer waren?" Die vraag stelde William terwijl hij naar de koelkast liep om een biertje te pakken voor zichzelf en zijn jeugdvriend Koen Beemsterboer. "Waarom gaan we geen bijen houden?", was het antwoord van Koen. En zo geschiedde. De twee vrienden schreven zich in voor een imkercursus in Oterleek en er ging al snel een wereld voor ze open. "We hebben regelmatig met verbazing naar de bijen staan kijken hoe ze aan het werk waren en hoe een bijenvolk in elkaar zit. Wij mensen kunnen er best veel van leren. Vooral hoe je met elkaar moet samenwerken." Bezige bijtjes Nu de temperaturen oplopen, hebben de bijen de lente in de bol. En dat merken de jonge imkers ook aan de activiteit van de insecten. "Het zijn bezige bijtjes", vertelt Koen lachend. "Ze zijn druk bezig met het verzamelen van nectar en stuifmeel. Ze zijn goed door de winter gekomen dus ik reken op een flinke honingopbrengst." Maar de honing is uiteindelijk maar een bijzaak voor William en Koen. "De bijen hebben de honing in de winter nodig. Normaal gesproken haal je de honing weg en voer je ze bij met suikerwater. Wij pakken alleen de honing die ze zelf niet gebruiken", aldus William.

Een bijenkast telt wel 45 tot 60-duizend bijen - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Het is dus alleen maar een hobby, of een 'bijbaan' zoals Koen het lachend verwoord. Doel is om ervoor te zorgen dat de bij overleeft. Want het gaat slecht met het beestje. Het aantal wilde bijen neemt in rap tempo af. Sommige soorten zijn al uitgestorven, anderen worden met uitsterven bedreigd. Betegelde achtertuinen Een van de oorzaken zijn parasieten zoals de varroamijt die een bijenvolk verzwakken door bijenbloed te drinken. Ook kunnen bijen tegenwoordig lastig voedsel vinden door intensieve landbouw en betegelde achtertuinen waardoor er minder biodiversiteit is. William en Koen willen daarom ook meer verschillende soorten bloemen planten om de leefomgeving voor de bij wat aantrekkelijker te maken. Via hun website kunnen mensen zelf ook hun steentje bij te dragen door Wannabee te worden. Honing "Je kunt dan honderd bijen adopteren", vertelt Koen. "Je krijgt bloemenzaad dat je in je eigen tuin kunt gebruiken. En je krijgt natuurlijk een potje verse honing en die is een stuk lekkerder dan in de supermarkt."